Explosão deixa três feridos na Turquia Pelo menos três pessoas ficaram feridas nesta segunda-feira em conseqüência da explosão de uma bomba nas imediações do edifício da Associação Turco-Americana da cidade de Adana, no sul do país, onde também se encontra a base militar conjunta turco-americana de Incirlik. Segundo a agência local Anatólia, a explosão, ocorrida no início da tarde, feriu duas mulheres e um homem que se encontravam no edifício ocupado pela associação, dedicada a promover as relações entre os dois países. A polícia turca, no entanto, ainda não deu nenhuma informação sobre a explosão e seus possíveis autores.