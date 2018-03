Explosão deixa um morto na Colômbia Uma bomba explodiu hoje quando uma fileira de caminhões passava por uma estrada no Departamento de Arauca (leste da Colômbia), matando uma pessoa, informou a polícia. A vítima foi o chofer do caminhão que passou sobre o artefato explosivo. Outra pessoa ficou ferida. O atentado aconteceu nas proximidades da cidade de Arauca, capital do Departamento homônimo, na fronteira com a Venezuela. Inicialmente, informou-se que o atentado havia sido cometido com um carro-bomba, mas posteriormente a polícia informou que o explosivo foi instalado na estrada. Em Pereira, cidade 200 quilômetros a oeste de Bogotá, um mendigo morreu e quatro pessoas ficaram feridas terça-feira à noite, com a explosão de uma granada lançada por dois homens que viajavam numa motocicleta, segundo a polícia local. Os desconhecidos lançaram a granada contra um grupo de pessoas que se encontrava na praça do mercado popular de Pereira. As autoridades judiciais disseram que desconhecem as causas desse ataque contra um grupo de civis, em sua maioria provenientes de famílias de poucos recursos. Nenhum grupo armado reivindicou o atentado.