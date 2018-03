Explosão deixa um morto no Sul da Rússia Uma bomba explodiu em um entroncamento numa cidade russa nas proximidades da Chechênia, neste sábado, e deixou uma pessoa morta e outra ferida, informaram autoridades locais. A explosão ocorreu por volta das 8 horas locais no centro de Nazran - uma importante cidade da república russa da Ingushetia - e matou o motorista de um carro parado perto do local onde a boba explodiu, disse Oleg Ugnivenko, porta-voz do Ministério de Situações Emergenciais na região. A Ingushetia é palco de diversos episódios de violência atribuídos ao persistente conflito na Chechênia, onde tropas russas enfrentam rebeldes muçulmanos separatistas.