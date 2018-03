Explosão deixa uma vítima em Sófia Um carro-bomba explodiu hoje cedo perto do Ministério do Interior no centro de Sófia, matando o motorista e atingindo os vidros das janelas de carros e prédios próximos. A explosão aconteceu às 8 horas (horário local) quando a motorista do veículo, Hristomira Atanasova, de 39 anos, passava na frente de uma escola no centro da capital búlgara. Dezenas de adolescentes entravam na escola naquele momento. Não há notícias de feridos. As autoridades ainda não sabem o motivo do ataque. O escritório central do Ministério do Interior fica a apenas 100 metros do local da explosão da bomba. Dois pedestres e uma enfermeira tentaram socorrer a motorista, que teve as pernas cortadas do resto do corpo. Hristomira foi levada ao hospital, mas morreu pois perdeu muito sangue. Pelo menos 50 policiais isolaram a área. Dezenas de pais foram ao local depois que a imprensa noticiou a explosão. As aulas na escola não foram suspensas.