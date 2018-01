Explosão destrói busto gigante de Marcos nas Filipinas Uma bomba destruiu neste domingo parte de um busto gigante esculpido em homenagem ao falecido ditador Ferdinand Marcos numa colina no norte das Filipinas, informou a polícia local. Ninguém ficou ferido na explosão, ocorrida após a meia-noite local no povoado de Tuba, província de Benguet. A explosão pôde ser ouvida a três quilômetros de distância, comentou o chefe de inspetores da polícia filipina, Rubén Goméz. Ainda não se sabe quem colocou os explosivos, que destruíram olhos, nariz, orelhas e boa parte da escultura, mas sem derrubá-la do topo da colina. O busto foi construído na década de 80.