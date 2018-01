Explosão destrói carro de político imigrante na França Um carro que pertencia ao primeiro chefe de departamento (espécie de governador de Estado na França) imigrante explodiu, e autoridades estão considerando a hipótese de ato criminoso. Aissa Dermouche, de 57 anos, é de origem algeriana e foi nomeado chefe do departamento de Jura na última quarta-feira. Ele é o primeiro não francês a ocupar o cargo. A explosão de seu carro ocorreu na sua residência, na cidade de Nantes. Não houve feridos, pois o carro estava estacionado fora de casa. Entretanto, a explosão foi forte o suficiente para estilhaçar janelas da vizinhança. Pelo horário local, a explosão aconteceu às 4h30 deste domingo. Investigações preliminares indicam que havia um explosivo instalado no carro do político. Foi designada uma força de segurança especial para Dermouche e sua família. A França tem seu território dividido em departamentos, que são equivalentes aos Estados no Brasil. Um chefe de departamento é a maior autoridade executiva da região.