Explosão destrói carro no centro de Badgá Uma explosão destruiu um carro a cerca de 50 metros do Hotel al-Garmah, no centro de Bagdá, nesta terça-feira. O hotel hospedava jornalistas internacionais e inspetores de armas da Organização das Nações Unidas (ONU) antes da guerra de derrubou o regime de Saddam Hussein. Testemunhas afirmam que há vítimas. Vários outros veículos foram danificados pela detonação.