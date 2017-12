Explosão destrói cúpula de templo xiita no Iraque Uma grande explosão destruiu a cúpula dourada de um dos mais famosos templos xiitas do Iraque, localizado em Samarra, 95 quilômetros ao norte de Bagdá. Foi o terceiro grande ataque contra alvos xiitas dos últimos dias. A polícia acredita que algumas pessoas podem estar soterradas após a explosão na mesquita de Askariya. O templo contém os túmulos de dois reverenciados líderes religiosos, ambos descendentes do profeta Maomé. Atentado provoca indignação Após a explosão, dezenas de habitantes de Samarra saíram às ruas para condenar o atentado. Indignados, gritavam palavras de ordem contra o terrorismo, assim como contra as tropas americanas e o governo iraquiano, aos quais acusaram de não proteger os santuários. Vários objetivos xiitas foram alvo de ataques, atribuídos por líderes políticos e religiosos dessa comunidade a grupos terroristas sunitas. O último atentado contra xiitas foi cometido na terça-feira em um bairro xiita do sul de Bagdá, onde a explosão de um carro-bomba matou mais de 20 pessoas.