Explosão destrói escritório de partido do Iraque Uma explosão sacudiu na madrugada desta sexta-feira o escritório do principal partido xiita do Iraque, causando a morte de uma mulher e ferindo outras cinco pessoas. Foi o segundo ataque da semana contra o Partido do Conselho Superior para a Revolução Islâmica. A explosão de hoje derrubou metade do edifício onde o escritório estava instalado, na região oeste de Bagdá. Integrantes do partido dizem que os autores do atentado são pró-Saddam Hussein.