Explosão destrói hospital militar perto da Chechênia Rússia - Um carro-bomba destruiu um hospital militar russo perto da Chechênia, dizem funcionários dos serviços de emergência. A agência de notícias Interfax disse que pelo menos 20 pessoas foram mortas. A explosão destruiu o hospital militar na cidade de Mozdok, disse Boriz Dzgoyev, o Ministro de Situações de Emergência da região. Segundo ele, pelo menos 100 pessoas estavam em tratamento no hospital no momento do atentado. Mozdok é uma das principais bases para as forças russas que entram em território checheno.