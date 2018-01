Explosão destrói oleoduto no Paquistão Uma explosão destruiu ontem um oleoduto que abastece uma usina de energia no sul do Paquistão, causando um incêndio que provocou o fechamento de uma rodovia próxima. Não há informações sobre vítimas. As autoridades de Kashmore, cerca de 350 quilômetros a oeste de Multan e 300 quilômetros ao sul de Lahore, capital da província de Punjab, disseram que a explosão foi causada por atacantes não-identificados. "Houve um ato de terrorismo devido ao Eid", disse o porta-voz policial Ghulam Shabbir, referindo ao festival de Eid al-Fitr, que marca o fim do Ramadã, mês sagrado de jejum para os muçulmanos. Shabbir não mencionou possíveis responsáveis e disse que a polícia estava investigando o caso.