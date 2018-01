Explosão destrói veículo militar em Gaza Uma explosão destruiu um veículo blindado de transporte de tropas na fronteira entre Gaza e o Egito, no segundo ataque do tipo em dois dias. Canais de TV do Líbano informam que cinco soldados israelenses foram mortos. As Forças Armadas de Israel informam que o veículo patrulhava uma estrada quando a bomba explodiu. O ataque ocorre um dia depois de outra bomba, na Cidade de Gaza, ter destruído um blindado e matado seis soldados. A explosão levou à maior ofensiva israelense em Gaza nos últimos anos.