Explosão é ouvida em Bagdá Uma forte explosão foi ouvida no centro de Bagdá, mas a causa ainda é desconhecida. Segundo um porta-voz militar, a detonação aparentemente ocorreu na chamada ?zona verde?, onde se concentram os funcionários americanos. Um ataque de homem-bomba no perímetro da zona verde, no domingo, deixou 31 mortos e mais de 120 feridos.