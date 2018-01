Explosão é ouvida na fronteira entre Faixa de Gaza e Israel Uma explosão foi ouvida na manhã desta segunda-feira entre a Faixa de Gaza e Israel, momentos depois do ataque istaelense que matou o xeque Ahmed Yassin, dirigente do Hamas. Uma forte fumaça preta sobe no céu, do lado palestino da fronteira. O exército israelense ainda não fez comentários sobre a explosão, mas acredita-se que tenha sido causada por um morteiro contra a área. Não há informações sobre vítimas.