Explosão é registrada no principal gasoduto do Egito

CAIRO - Uma explosão foi registrada nas primeiras horas desta quarta-feira, 27, no principal gasoduto do Egito, utilizado para exportar gás a outros países da região e situado ao sul da cidade de Al Arish, na Península do Sinai.

A explosão provocou um incêndio e que as chamas alcançaram uma altura de 20 metros, informou a agência estatal de notícias Mena.

Segundo Magdi Tawfig, diretor da companhia egípcia de gás natural, que administra o gasoduto, o incêndio foi controlado e não deixou vítimas. O incêndio, afirma Tawfig, foi provocado por desconhecidos, que fizeram o gasoduto explodir, o que forçou a suspensão do fornecimento de gás para controlar o fogo.

O incêndio aconteceu na parte do gasoduto que fornece gás ára as operações de exportação, fábricas, instalações de eletricidade e também as casas de Al Arish.

As testemunhas relataram à Mena que escutaram uma grande explosão durante a madrugada e que depois viram uma coluna de fumaça sair do gasoduto, situado na zona de Al Sabil.

Na área onde ocorreu a explosão há um conjunto de gasodutos procedentes do Mar Mediterrâneo e que se dirigem a instalações principais para exportar gás a outros países.

Em 5 de fevereiro, em plena revolução egípcia, ocorreu uma explosão similar em um dos gasodutos principais de Al Arish que se conecta a Israel e à Jordânia.

Por enquanto, não se sabe se o conduto em questão desta vez é o mesmo que foi atacado em fevereiro, nem se a explosão se deve a um ato de sabotagem ou a um acidente.

A explosão de hoje cortou novamente o fornecimento de gás do Egito para Jordânia, confirmou o ministro de Energia da Jordânia, Jaled Tuqan.

Em um comunicado, Tuqan disse que a Companhia Nacional de Eletricidade terá que recorrer a outros combustíveis para geração de energia, o que acarretará no aumento do preço.

Segundo o ministro, o fornecimento de gás entre os dois países diminuiu 50% após a primeira explosão. E essa é a segunda interrupção em menos de três meses depois da primeira explosão.

