Explosão em academia de polícia mata 16 no Iraque A polícia iraquiana informou que um homem bomba matou 16 pessoas e feriu 26 neste domingo na saída de recrutas da Academia Nacional de Polícia no leste de Bagdá. Recentemente, oficiais de segurança tem sido alvo frequente de ataques de insurgentes que buscam mostrar a vulnerabilidade do país.