Explosão em área turística do Cairo deixa 14 feridos Uma bomba explodiu hoje em um mercado turístico do Cairo, ferindo pelo menos 14 pessoas, incluindo estrangeiros, informaram fontes da polícia e médicos que estão no local. Entre os feridos foram identificados turistas franceses e alemães, mas ainda não há notícias da gravidade dos ferimentos. A explosão ocorreu perto do famoso e movimentado mercado de Khan el-Khalili, localizado na parte antiga do Cairo, frequentado tanto por turistas quanto pela população local. O sangue dos feridos deixou marcas na calçada de mármore em frente à histórica mesquita Hussein. As autoridades informaram que uma pequena bomba foi jogada em frente a um café próximo à mesquita detonando pedras e fragmentos de mármore que atingiram os que passavam no local. A polícia isolou a área, que já foi evacuado. Seguranças locais disseram que a polícia está tentando desarmar uma segunda bomba. Cães farejadores vasculham o local. As primeiras informações sobre o acidente foram dadas por uma autoridade que pediu anonimato por não estar autorizada a falar com a imprensa. As informações são da Associated Press.