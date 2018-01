Explosão em armazém de fogos na China mata 16 Uma explosão em um armazém de fogos de artifício na província central de Henan causou a morte de 16 pessoas, informaram fontes oficiais. O acidente ocorreu no domingo, primeiro dia do Ano do Cachorro, no povoado de Linqi, quando um armazém pirotécnico explodiu ao lado de templo onde acontecia uma feira típica desta data. Os feridos, cujo estado e número não foram informados, estão hospitalizados, segundo a agência oficial de notícias, Xinhua.