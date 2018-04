Explosão em arsenal mata 1 e fere 3 na Venezuela Um incêndio deflagrou uma série de explosões em um arsenal na cidade de Maracay, neste domingo, matando uma mulher e ferindo 3 outras pessoas, além de obrigar as autoridades a isolarem a área, segundo fontes oficiais. Cerca de 10 mil moradores foram retirados das áreas ao redor de seis quilômetros do local da ocorrência, disse o governador do Estado de Aragua, Rafael Isea, para uma TV estatal. Mais cedo, Isea disse que a explosão deixou 40 feridos, mas mais tarde ele corrigiu a informação, dizendo que três pessoas tiveram ferimentos.