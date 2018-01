Oficial do Ministério da Defesa da Ucrânia é morto em explosão de veículo

KIEV - Um oficial membro do Ministério da Defesa da Ucrânia foi morto na explosão de um carro em Kiev, a capital do país, na manhã desta terça-feira, 27. O Coronel Maksim Shapoval, de 39 anos, integrava o principal setor de inteligência militar ucraniano, conforme informou o governo em comunicado.

As autoridades locais informaram que já investigam a explosão como um ato terrorista. "Por ser um militar ativo, o governo vai determinar o procedimento da investigação do caso, aberto como 'ato terrorista' pela polícia de Kiev", disse o porta-voz do ministério do Interior, Artiom Shevchenko.

O alerta sobre a explosão foi recebido pela polícia às 8h16 no horário local (2h16 no horário de Brasília), e imediatamente foram enviadas equipes de criminalistas e peritos ao local. O carro, um Mercedes Benz, explodiu quando circulava no cruzamenteo entre as ruas Solomianska e Oleksiivska, no leste da cidade. O veículo ficou completamente destruído e um dos destroços, lançados em um raio de mais de cem metros, feriu uma mulher de 27 anos nas pernas. / EFE