Explosão em Bagdá deixa 11 mortos e 33 feridos Pelo menos 11 pessoas, inclusive um policial, foram mortas nesta quarta-feira e 33 ficaram feridas na explosão de uma bomba no leste de Bagdá, informou o Ministério do Interior. A bomba explodiu ao ser jogada contra uma patrulha da polícia, perto de um escritório da administração de tráfego, no bairro de al-Rasafa. A bomba fez três mortes. O número, porém, subiu a 11 após a explosão de um carro-bomba poucos minutos depois no mesmo lugar. Fontes policiais disseram que entre os feridos há pelo menos três Policiais. Em outro ataque, pelo menos quatro pessoas foram feridas na explosão de morteiros contra um centro de recrutamento perto do aeroporto de Muthana, no norte de Bagdá, onde, no domingo, um atentando suicida com carro-bomba matou 13 pessoas.