Explosão em Bagdá deixa pelo menos 10 mortos Pelo menos dez pessoas morreram na explosão de um carro-bomba na região central da Bagdá, próximo aos escritórios da União Patriótica do Curdistão, nas cercanias da zona verde, onde está localizado o quartel-general das forças de ocupação norte-americana. Cerca de 20 pessoas ficaram feridas. A explosão ocorreu pouco depois de uma festa para comemorar a fundação do partido, visto como aliado dos EUA. Jalal Talabani, líder do partido e que tem um assento no Conselho do Governo do Iraque, não estava no escritório no momento da explosão. O partido representou uma das principais forças de oposição ao regime do ex-presidente Saddam Hussein desde a primeira guerra do Golfo. Vários atentados têm ocorrido no país desde o anúncio de que Ghazi Mashal Ajil al-Yawer, atual líder do Conselho de Governo, foi escolhido para ser presidente do país durante governo interino, a ser instalado em 30 de junho.