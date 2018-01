Explosão em Bagdá deixa pelo menos um morto A explosão de um projétil lançado hoje sobre um bairro residencial de Bagdá causou a morte de pelo menos uma pessoa e ferimentos em várias outras, informaram testemunhas. A polícia iraquiana e soldados americanos correram ao distrito de Baladiyyat, no leste da capital, momentos depois da explosão, e vários tiros foram ouvidos. Soldados e polícias que estavam na área apresentaram informações conflitantes sobre o ocorrido. Para alguns, tratou-se de um fogo de morteiro, enquanto que para outros, um foguete. Testemunhas disseram que pelo menos sete pessoas foram levadas a um hospital e uma teria morrido no local do ataque. As informações não foram confirmadas pelos militares americanos.