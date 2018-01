Explosão em Bagdá mata pelo menos 14 Pelo menos quatorze pessoas morreram nesta manhã, entre elas três crianças, na explosão de um depósito de armas controlado pelos Estados Unidos no bairro de Zaafaraniya, na periferia de Bagdá. Entre os feridos também estaria um soldado norte-americano, disseram testemunhas. O sargento Gary Coker informou que os iraquianos atiraram contra os soldados que tentavam resgatar os corpos das vítimas pensando que eles teriam sido os autores da explosão. O oficial contou que forças "inimigas" soltaram foguetes sinalizadores dentro do galpão, o que provocou as explosões pouco depois das 8h00 (2h00 no horário de Brasília). O bairro fica a 20 quilômetros a sudoeste do centro de Bagdá. A região está isolada e não é permitida a entrada da imprensa. Uma mulher chamada Badriyi Alí disse que viu quatro casas destruídas e muitos mortos, mas não soube precisar quantos. ?Isto é responsabilidade do exército dos Estados Unidos, porque já dissemos que esta é um área civil?, afirmou um iraquiano residente nas redondezas, reclamando da instalação do depósito de explosivos instalado no local. Em um caminhão, várias pessoas gritavam: ?Os Estados Unidos não são melhores que Saddam?. Veja o especial: