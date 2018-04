Uma explosão matou ontem vários integrantes da Guarda Revolucionária do Irã em uma base militar no oeste do país. O site oficial da organização informou que um incêndio no depósito de munição provocou a explosão, mas não disse como ele teria começado. O site Mashreghnews, ligado à presidência do país, foi o único a dar um número exato de baixas: 12 guardas morreram e 20 ficaram feridos.