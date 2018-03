Explosão em base do Hamas em Gaza deixa 5 feridos Uma grande explosão atingiu hoje uma base de treinamento do grupo islâmico palestino Hamas na Faixa de Gaza. Pelo menos cinco pessoas ficaram feridas, duas das quais estão em estado grave, informaram testemunhas e um médico. Segundo as primeiras informações, todos os feridos são militantes do Hamas. O local de treinamento fica próximo à cidade de Khan Younis, no sul da Faixa de Gaza. Ainda não está claro o que provocou a explosão. O Hamas não fez comentários, enquanto militares israelenses disseram ignorar o incidente.