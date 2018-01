Explosão em base militar em Gaza mata dois e fere dois Dois palestinos morreram e outros dois ficaram feridos por causa de uma forte explosão registrada nesta terça-feira em uma base militar no norte de Gaza, informaram fontes da segurança palestina. As vítimas são agentes da Segurança Pública que se encontravam na base ao leste do campo de refugiados de Jabalya, quando aconteceu a explosão. Os primeiros relatórios falam de uma explosão acidental e não de um ataque israelense, embora também se tenha levantado a possibilidade de a explosão ter sido causada por um projétil de artilharia disparado por Israel na quarta-feira que não chegou a explodir. A Segurança Pública é o mais numeroso organismo de segurança palestino. Israel bombardeou na terça-feira o norte de Gaza com centenas de projéteis de artilharia em resposta ao lançamento de foguetes Qassam pelas milícias palestinas.