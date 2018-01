Explosão em base militar mata cerca de 30 no Iraque Cerca de 30 pessoas morreram e aproximadamente 20 ficaram feridas hoje em um ataque suicida contra uma base militar conjunta americano-iraquiana em Tal Afar, no norte do Iraque. Segundo o policial Omar Salam, do Escritório de Informação da província de Ninawa, onde fica Tal Afar, a base de Al-Kisk é utilizada como centro de recrutamento de tropas, e já havia sido atacada anteriormente. Salam acrescentou que o ataque pode ter sido cometido com um carro-bomba ou um cinto de explosivos. Ele não disse se há americanos entre as vítimas. Em 26 de junho de 2005, um atentado similar, também perpetrado por suicidas, deixou 16 mortos na mesma base militar. Tal Afar, cerca de 470 quilômetros ao norte de Bagdá, é uma cidade habitada principalmente por sunitas turcomanos, e acredita-se que seja um dos redutos da insurgência sunita. Por isso, foi alvo de uma grande ofensiva militar, em setembro, na qual 153 pessoas morreram e quase 300 foram detidas.