Explosão em base militar mata vários soldados no Irã Uma explosão matou vários integrantes da Guarda Revolucionária do Irã numa base militar no Oeste do país. Segundo a agência de notícias Fars, ligada à Guarda, o incidente deixou vários feridos que foram levados a hospitais em Khoramabad, cerca de 500 quilômetros a sudoeste da capital.