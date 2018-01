Explosão em base militar na Chechênia deixa um morto e 18 feridos Um funcionário do Serviço Penitenciário da Rússia morreu e outros 18 ficaram feridos em uma explosão na base militar de Khankala, na Chechênia, informou nesta segunda-feira o Ministério do Interior desta república. Segundo informações preliminares, uma bomba de uma potência equivalente a 1,5 quilo de dinamite explodiu no domingo à noite em um edifício do Ministério da Justiça ao lado da base, disse um porta-voz da Polícia à agência oficial russa "RIA Novosti". Todos os feridos foram internados e as autoridades investigam se foi um ataque terrorista ou uma explosão acidental. A base de Khankala, situada nos arredores de Grozni, a capital chechena, é a maior base militar russa no território da Chechênia.