Explosão em Beirute mata dirigente do Hezbollah Um dirigente do grupo militante palestino Hezbollah morreu nesta segunda-feira em conseqüência da explosão de um carro-bomba no subúrbio de Beirute. Ghaleb Awali, de 40 anos, era um ?oficial de resistência?, informou um porta-voz do grupo que não quis dar mais detalhes e pediu para não ser identificado. A emissora de TV Al-Manar, simpatizante do Hezbollah, mostrou imagens do carro incendiado. Uma fonte de segurança do Líbano disse que a detonação ocorreu por volta das 9h05 (hora local) no bairro de Jarat Jreik, de maioria xiita. O grupo informou que o dirigente teve morte instantânea, mas a fonte de segurança disse que ele chegou a ser hospitalizado antes de falecer.