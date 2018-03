Explosão em Bogotá mata seis e deixa 20 feridos Já chegam a seis mortos e 20 feridos o número das vítimas do acidente deste domingo, no centro de Bogotá. Dois bujões de gás explodiram dentro de um edifício de quatro andares. O comandante da Polícia Metropolitana de Bogotá, general Luis Alberto Gómez Heredia, disse que vários feridos estão em estado grave. Gómez Heredia explicou que, segundo os moradores do lugar, o acidente aconteceu no segundo andar e deixou destroços nos quatro andares, que desabaram parcialmente. Especialistas ainda procuram indícios para descobrir como aconteceu a explosão. Também neste domingo, em Bogotá, foram descobertas duas malas-bomba no bairro de Fontibón. Técnicos da Polícia desativaram uma delas e a outra foi detonada de forma controlada.