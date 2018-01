Explosão em bueiros de Nova York A polícia de Nova York fechou o acesso à Sexta Avenida entre as ruas 23 e 36 por causa de explosão ocorrida em tampas de bueiros. Segundo a polícia, pelo menos quatro tampas foram lançadas por causa de pressão dentro dos canais subterrâneos região, causando agitação próximo ao Empire State Building. A polícia ainda não identificou a causa das explosões. O porta-voz da polícia afirmou que houve superaquecimento em canos subterrâneos. Cerca de 60 homens da Brigada de Incêndio estão no local. As estações de metrô nas ruas 34 e 23 estão fechadas.