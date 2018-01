Explosão em Cabul atinge organização internacional Uma explosão causou danos hoje no edifício onde funciona a Save The Children, uma organização internacional de ajuda, na capital afegã, informaram autoridades que acrescentaram que ninguém ficou ferido. A causa da explosão ocorrida próxima à sede do Ministério do Comércio do Afeganistão, está sendo investigada, segundo o major Kevin Arata porta-voz da força de paz liderada pela Otan em Cabul. "Ainda não sabemos se foi uma explosão acidental ou um atentado", disse Arata. Tropas canadenses faziam a patrulha da área no momento da explosão. segundo um segurança da organização, a explosão aparentemente ocorreu em um monte de pedras que estava na frente do prédio.