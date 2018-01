Explosão em carro deixa dois feridos no sudeste da Turquia Uma explosão acidental no tanque de combustível de um carro causou ferimentos leves em duas pessoas na Turquia nesta quarta-feira, 21, disseram autoridades locais. A explosão ocorreu na cidade de Batman, que fica no sudeste do país. Autoridades rapidamente descartaram a possibilidade de ataque terrorista, dizendo que o acidente foi causado por uma disfunção no tanque do carro. O acidente provocou pânico horas após milhares de curdos na região celebrarem um tradicional festival de verão, portando bandeiras de rebeldes e imagens de um chefe rebelde detido. A Turquia insiste que manterá sua conduta militar contra os rebeldes separatistas até que todos guerrilheiros se rendam ou morram. O conflito já tirou a vida de mais de 37 mil pessoas desde 1984.