Explosão em carro mata alemão na Arábia Saudita Um homem morreu neste domingo na explosão de um caro na capital da Arábia Saudita, Riad, informou num comunicado o Ministério do Interior. O comunicado acrescentou que o veículo era de propriedade de um alemão, mas que a identidade da vítima ainda não havia sido confirmada. Em Berlim, um porta-voz do Ministério do Exterior confirmou que a vítima era um alemão. A polícia acredita que a bomba foi plantada no carro. Uma investigação preliminar mostrou que o atacante seguiu o carro e detonou o explosivo por controle remoto, disse um oficial da polícia. A polícia bloqueou ruas que levam à região comercial de Al-Sulaymanieh. Tem havido uma série de explosões em carros de estrangeiros no reino que as autoridades sauditas atribuem a disputas entre gangues que comercializam bebidas alcoólicas, que são proibidas no país pela leis islâmicas, mas não são difíceis de ser encontradas. Existe no país a preocupação com o crescimento de um sentimento antiocidental desde os atentados de 11 de setembro nos Estados Unidos e a guerra antiterror que se seguiu, o que para muitos sauditas trata-se de uma guerra contra o Islã.