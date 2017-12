Explosão em carro mata militante do Hamas em Gaza Um explosão massiva nesta terça-feira destruiu um carro que estava passando perto da residência do presidente da Autoridade Nacional Palestina (ANP), Mahmoud Abbas, matando um militante do Hamas e deixando duas pessoas feridas. A explosão lançou partes do carro a até 200 metros de distância. Oficiais de segurança identificaram o homem morto como um militante do Hamas de 21 anos. Testemunhas disseram que o carro foi atacado por aviões israelenses. O exército, que em outras ocasiões se responsabilizou por ataques aéreos na região de Gaza, declarou não estar envolvido com a explosão.