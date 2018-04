Explosão em casa noturna fere 17 Duas explosões deixaram 17 feridos em uma casa noturna na cidade de Sighetu Marmatiei, no norte da Romênia. A primeira explosão ocorreu nas primeiras horas de ontem, ferindo sete pessoas. Uma segunda explosão ocorreu horas depois, deixando mais dez feridos. "Estamos investigando o que causou as explosões", afirmou Cornel Babut, porta-voz do departamento local de emergência.