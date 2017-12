Explosão em centro de recrutamento mata 13 no Iraque Pelo menos 13 pessoas morreram e outras 35 ficaram feridas na explosão, nesta quarta-feira, na entrada de um centro de recrutamento militar da cidade predominantemente xiita de Hilla, 100 quilômetros ao sul de Bagdá, informou a polícia. A explosão aconteceu no momento em que dezenas de jovens esperavam para se alistarem no Exército. Fontes da polícia disseram que a bomba estava escondida numa bicicleta deixada no local, uma área de muito movimento.