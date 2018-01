Explosão em cidade colombiana causa pânico Centenas de pessoas deixaram o centro da cidade colombiana de Yopal, a fim de evitar uma tragédia em razão das explosões num depósito de armas, na base militar na cidade. De acordo com equipes de socorro, pelo menos seis pessoas, entre elas quatro soldados, ficaram feridas por estilhaços de vidro. Ainda não há informações sobre mortes. Uma área de 2 mil metros quadrados ao redor da base foi esvaziada por ordem das autoridades de Yopal, capital do Estado de Casanare, 200 quilômetros a nordeste de Bogotá. A base encontra-se no centro da cidade de Yopal, onde também localizam-se a sede do governo de Casanare, um colégio e um conjunto de edificações públicas. Não se sabe ainda o que provocou a explosão dos armamentos. Os bombeiros e demais grupos de socorro foram chamados para controlar a situação.