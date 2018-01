Explosão em cidade turca deixa ao menos 7 mortos Uma explosão nesta terça-feira na cidade turca de Diyarbakir, no sudeste do país, matou ao menos sete pessoas e deixou outras 10 feridas, informou a rede de TV local CNN-Turk. A causa da explosão, que aconteceu nas proximidades de um estacionamento, não foi imediatamente identificada, mas autoridades acreditam tratar-se de uma bomba deixada dentro de um pacote. A informação é de fontes do governo local. Diyarbakir é a maior cidade de maioria curda da Turquia.