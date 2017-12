Explosão em cinema deixa 17 feridos na Índia Dezessete pessoas ficaram feridas por causa da explosão de uma granada dentro de um cinema no nordeste da Índia, informou a polícia local. O ataque ocorreu em Tinsukia, 580 quilômetros a leste de Gauhati, capital do Estado indiano de Assam, disse Bhaskar Jyoti Mahanta, subinspetor-geral de polícia. Os 17 feridos foram internados com ferimentos nas pernas. Até o momento, ninguém assumiu a autoria do ataque. Em novembro do ano passado, nove grupos guerrilheiros separatistas do nordeste indiano anunciariam que não tolerariam a exibição de filmes no idioma hindi, porque isso ameaçaria a cultura dos habitantes da região. Os grupos lutam por independência em sete Estados da região e reclamam que a indústria cinematográfica indiana, também conhecida como "Bollywood", é uma má influência por causa de "suas músicas e danças eróticas". Os rebeldes não haviam especificado quais represálias adotariam contra os cinemas que desafiassem a proibição. Os donos de cinema pediram aos rebeldes que reconsiderem a proibição, mas não deixaram de exibir os filmes em hindi, extremamente populares no país.