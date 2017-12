Explosão em cinema deixa 2 mortos no Paquistão Uma bomba explodiu em um cinema de Mingora, no norte do Paquistão, durante uma sessão, deixando dois mortos e 29 feridos, informou a polícia. A explosão ocorreu depois da meia-noite em um cinema de Mingora, principal cidade de Swat, um distrito turístico do norte do Paquistão, situado a cerca de 120 quilômetros de Peshawar, disse Kalam Khan, superintendente da polícia local. Não se sabe ao certo quantas pessoas estavam dentro do cinema quando a bomba explodiu. Pelo menos três dos 29 feridos estavam em condições críticas de saúde. Um dos feridos é suspeito de ter causado a explosão, mas a polícia não revelou sua identidade. Nenhum grupo assumiu a autoria do atentado. A polícia está investigando o incidente. A região não possui histórico de militância islâmica ou violência religiosa.