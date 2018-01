Explosão em cinema deixa um morto no Paquistão Uma poderosa bomba explodiu hoje em um cinema da cidade de Karachi, no sul do Paquistão, provocando a morte de uma pessoa e deixando outras oito feridas, informou a polícia. A explosão aconteceu durante a exibição de um filme em um cinema do centro da cidade, disseram os agentes da polícia, acrescentando que o lugar estava muito cheio na hora do atentado. "A bomba fez um barulho enorme e causou muito pânico", afirmou Mohamad Faruk, um espectador que saiu ileso. "Todos começaram a correr à procura das saídas", continuou. O teto da sala ficou destruído. O incidente acontece um dia antes das eleições locais de várias cidades paquistanesas.