Explosão em cinema mata sete e fere mais de 30 na Índia

Pelo menos sete pessoas morreram e mais de 30 ficaram feridas na noite de domingo, 14, na explosão de uma bomba em um cinema da cidade industrial de Ludhiana, no estado de Punjab, norte da Índia, informou a rede de televisão CNN-IBN. A explosão aconteceu às 20h50 (13h20 de Brasília) dentro de uma das salas do cinema Shringar, que estava com cerca de 600 espectadores. Segundo a polícia local, duas pessoas morreram no momento da explosão e outras quatro posteriormente por causa dos ferimentos. Acredita-se que a explosão seja um atentado ligado à data religiosa do calendário muçulmano Eid ul-Fitr, que marca o fim do mês do Ramadã e coincide com o começo de dois importantes dias festivos hindus: o Dussehra e o Diwali.