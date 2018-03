Explosão em comício eleitoral mata ao menos 25 no Paquistão

(Atualizada às 15h) PESHAWAR - Uma explosão em um comício eleitoral organizado por um partido religioso matou ao menos 25 pessoas em Kurram, no noroeste do Paquistão, nesta segunda-feira, 6, disseram autoridades.

O ataque, que ocorreu em um encontro de membros do partido Jamiat Ulema-e-Islam, também feriu 65 pessoas. O grupo taleban do Paquistão disse ter sido autor do atentado.

Desde abril, o Taleban matou mais de 90 pessoas em ataques contra os três principais partidos políticos do país, impedindo muitos de seus candidatos mais proeminentes de fazerem campanha aberta. Mas o grupo militante tem mirado também partidos moderados em sua tentativa de minar as eleições gerais, previstas para 11 de maio.

A votação marca a primeira vez que uma eleição é realizada para decidir sobre a transição entre governos civis. Os militares governaram o Paquistão durante mais de metade da sua história de 66 anos, seja por meio de golpes de Estado ou de forma velada.

Mas a violência do Taleban manchou a eleição, com alguns candidatos com medo de fazer campanha. / REUTERS