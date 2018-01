Explosão em cruzeiro mata 4 em Miami Uma explosão seguida de incêndio na casa de motores de um cruzeiro matou quatro tripulantes e deixou 17 feridos no Porto de Miami neste domingo. Nenhum dos 3.400 passageiros se feriu. Os feridos, quatro deles em estado grave, foram levados a hospitais locais pela guarda costeira. O navio Norway atracou em Miami por volta das 5h (horário local) e duas horas depois uma forte explosão devido a perda de vapor das caldeiras foi ouvida. "Agora está tudo sob controle", disse um oficial do corpo de bombeiros da cidade. "Tudo indica que foi um acidente", disse. A empresa responsável pelo navio não respondeu as ligações para comentar o caso.