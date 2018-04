Explosão em depósito de armas fere 40 na Venezuela

Os residentes foram retirados das áreas ao redor de seis quilômetros do local da ocorrência, disse o governador do Estado de Aragua, Rafael Isea, para uma TV estatal. Ele afirmou que cerca de 40 pessoas ficaram feridas durante as explosões. A causa das explosões ainda não está clara.

Na TV estatal, o ministro da Informação, Andres Izarra, pediu calma e disse que as autoridades rumavam para o local. Isea acrescentou que menores explosões continuavam no domingo de manhã e que bombeiros esperavam até que se reduzissem para se aproximarem das áreas. As informações são da Associated Press.