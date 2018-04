Explosão em depósito de lixo deixa 22 feridos na Tailândia

Pelo menos 22 pessoas ficaram feridas nesta sexta-feira, 22, após a explosão de uma bomba em um depósito de lixo na província de Tak, no oeste da Tailândia, indicou a Polícia. A explosão ocorreu no início da manhã, quando chegava ao depósito um caminhão com cerca de 30 imigrantes birmaneses para recolher lixo reciclável. A maior parte dos feridos, segundo assinalaram fontes da delegacia provincial de Mae Sot, são de nacionalidade birmanesa e foram transferidos a um hospital. A Polícia investiga o tipo de bomba utilizada, assim como a autoria do delito.