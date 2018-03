Explosão em depósito no Iraque deixa 3 mortos Uma explosão em um depósito de munições no sul do Iraque causou a morte de três iraquianos e ferimentos em outros dois, informa o Comando Central do exército dos EUA. A explosão ocorreu na segunda-feira, perto do povoado de Ad Diwaniya, 160 km ao sul de Bagdá, disse um comunicado militar. Não houve feridos entre os soldados da coalizão, acrescentou. As tropas retiraram os feridos e estabeleceram uma zona de contenção de 5 km em torno do local. De início, não foi detectada a causa da explosão. Um incêndio em outro depósito de munições, perto da cidade de Kerbala, ontem à noite, provocou outra série de explosões, disse o Comando Central. Nenhum soldado americano ficou ferido e o incêndio foi controlado. O comunicado disse que aparentemente não foi um incêndio intencional.